Субботин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Субботин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Субботин Антоний Алексеевич
Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916