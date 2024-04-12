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Субботин Алексей Андреевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Субботин Андрей Михайлович

Мать: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Субботин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Субботин Антоний Алексеевич

Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Александра Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра Сергеевна

Смерть
После 1916
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