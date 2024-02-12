Лазарев Григорий
Место рожденияс.Курман Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Иван
Мать: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Геннадий
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Анастасия
Смерть
Неизвестно
с.Курман Касимовского рн