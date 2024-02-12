Лазарев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Григорий

Место рождения

с.Курман Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Иван

Мать: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Геннадий

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Анастасия

Смерть
Неизвестно
с.Курман Касимовского рн
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