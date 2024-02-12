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Лазарева (Першина) Мария

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Першин Емельян

Мать: Першина Александра

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Мария

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Антонина

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мызина Александра

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Григорий

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Петр

Отец ребёнка: Лазарев Иван

с.Курман Касимовского рн
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Иван

Смерть
Неизвестно
село Курман Касимовского рн
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