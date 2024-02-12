Лазарева (Першина) Мария
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Першин Емельян
Мать: Першина Александра
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Николай
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Мария
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Антонина
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мызина Александра
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Григорий
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Петр
Отец ребёнка: Лазарев Иван
с.Курман Касимовского рн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Иван
Смерть
Неизвестно
село Курман Касимовского рн