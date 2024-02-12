Лазарева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Геннадий
Отец ребёнка: Лазарев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Григорий
Смерть
Неизвестно
с.Курман Касимовского рн