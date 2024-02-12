Лазарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Мария

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Антонина

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мызина Александра

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Григорий

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Петр

Мать ребёнка: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Мария

Смерть
Неизвестно
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