Лазарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Николай
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Мария
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Антонина
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мызина Александра
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Григорий
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Петр
Мать ребёнка: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Мария
Смерть
Неизвестно