Попов Иосиф (Осип) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Логинович
Мать: Попова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1919
Сын: Попов Иван Иосифович
Мать ребёнка: Попова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1931
Мать ребёнка: Попова Серафима Ивановна
Смерть
Неизвестно