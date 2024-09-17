Попов Иосиф (Осип) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иосиф (Осип) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван Логинович

Мать: Попова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Попов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Попова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1931

Сын: Попов Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Попова Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно

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