Попов Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
17.01.1941
Мать ребёнка: Попова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
17.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно