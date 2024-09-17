Попов Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Иван Иосифович

Попов Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919

Отец: Попов Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Попова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
17.01.1941

Сын: Попов Александр Иванович

Мать ребёнка: Попова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
17.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.