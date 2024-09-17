Попова Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иосиф (Осип) Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Попов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Попов Иосиф (Осип) Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1931

Сын: Попов Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Попов Иосиф (Осип) Иванович

Смерть
Неизвестно

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