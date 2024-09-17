Попова Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1919
Сын: Попов Иван Иосифович
Отец ребёнка: Попов Иосиф (Осип) Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1931
Отец ребёнка: Попов Иосиф (Осип) Иванович
Смерть
Неизвестно