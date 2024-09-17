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Попов Георгий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1931

Отец: Попов Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Попова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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