Попов Георгий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно