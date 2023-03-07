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Яскин Антоний Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

27.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Яскин Василий Иосифов

Мать: Яскина Домника Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1840

Жена: Яскина Агрипина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яскин Адриан Антонов

Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
05.11.1843

Дочь: Исакова-Фомина Матрона Антонова

Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.05.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Яскин Павел Антонов

Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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