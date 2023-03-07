Яскин Антоний Васильев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти27.05.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Яскин Василий Иосифов
Мать: Яскина Домника Саввина
Бракосочетание
10.11.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яскин Адриан Антонов
Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
05.11.1843
Дочь: Исакова-Фомина Матрона Антонова
Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова
Смерть
27.05.1845
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Яскин Павел Антонов
Мать ребёнка: Яскина Агрипина Гаврилова