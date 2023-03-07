Исакова-Фомина (Яскина) Матрона Антонова
Место рождения
Дата рождения05.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1843
Отец: Яскин Антоний Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1874
Сын: Исаков-Фомин Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов
Рождение ребёнка
01.01.1884
Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно