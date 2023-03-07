Исакова-Фомина (Яскина) Матрона Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова-Фомина (Яскина) Матрона Антонова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1843

Отец: Яскин Антоний Васильев

Мать: Яскина Агрипина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1874

Сын: Исаков-Фомин Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Исаков-Фомин Иван Ефимов

Отец ребёнка: Исаков-Фомин Ефимий Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков-Фомин Ефимий Наумов

Смерть
Неизвестно
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