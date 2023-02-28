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Яскина Агрипина Гаврилова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1840

Муж: Яскин Антоний Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яскин Адриан Антонов

Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев

Рождение ребёнка
05.11.1843

Дочь: Исакова-Фомина Матрона Антонова

Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Яскин Павел Антонов

Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Агапия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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