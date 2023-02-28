Яскина Агрипина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яскин Адриан Антонов
Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1843
Дочь: Исакова-Фомина Матрона Антонова
Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Яскин Павел Антонов
Отец ребёнка: Яскин Антоний Васильев
Рождение ребёнка
06.04.1854
Дочь: Агапия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно