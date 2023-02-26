Яскина Домника Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти29.01.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Яскин Иван Васильев
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
19.02.1819
Сын: Яскин Лев (Леон) Васильев
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
?.01.1833
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
До 1835
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1833
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь