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Яскина Домника Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

29.01.1833

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Яскин Иван Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Яскин Антоний Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1819

Сын: Яскин Лев (Леон) Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1833

Сын: Яскин Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Яскин Василий Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскин Василий Иосифов

Смерть
29.01.1833
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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