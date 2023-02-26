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Бельков Роман Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

10.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Бельков Прокопий Косьмин

Мать: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1796

Дочь: Агафия Романова

Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1799

Сын: Бельков Алексей Романов

Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Романова

Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.04.1823
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от обложной болезни | вотчины помещика Дмитрия Лидова
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