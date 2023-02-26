Бельков Роман Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти10.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Бельков Прокопий Косьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
20.04.1796
Дочь: Агафия Романова
Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
17.03.1799
Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Романова
Мать ребёнка: Белькова Харитина Фёдорова
Смерть
10.04.1823
Причина смерти: от обложной болезни | вотчины помещика Дмитрия Лидова