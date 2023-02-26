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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Прокопов
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифор Прокопиев
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бельков Григорий (Иванов)
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Евдокия Прокофиева
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
До 1786
Сын: Илья Прокопиев
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
До 1797
Сын: Моисей Прокопиев
Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин