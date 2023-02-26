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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бельков Роман Прокофьев

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Прокопов

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифор Прокопиев

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Бельков Григорий (Иванов)

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Евдокия Прокофиева

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1786

Сын: Илья Прокопиев

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Моисей Прокопиев

Отец ребёнка: Бельков Прокопий Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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