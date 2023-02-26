Белькова Харитина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти08.10.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев
Рождение ребёнка
20.04.1796
Дочь: Агафия Романова
Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев
Рождение ребёнка
17.03.1799
Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Романова
Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев
Смерть
08.10.1808
Причина смерти: от горячки