Белькова Харитина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелькова Харитина Фёдорова

Белькова Харитина Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

08.10.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1796

Дочь: Агафия Романова

Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1799

Сын: Бельков Алексей Романов

Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Романова

Отец ребёнка: Бельков Роман Прокофьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.10.1808
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close