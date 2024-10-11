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Сурин Иван Васильевич (Меньшой)

Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Сурин Василий Исаевич

Мать: Сурина Параскева Григорьевна

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.

Дочь: Мамонтова (Сурина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сурина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
В доме Московской купчихи Мушниковой.
Бракосочетание
03.07.1877 ст.

Жена: Сурина (Дикарева) Пелагея Герасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Казанской иконы Божией Матери в Сущеве. Жених: Рязанской губернии Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин, православного вероисповед... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.

Сын: Сурин Николай Иванович

Мать ребёнка: Сурина (Дикарева) Пелагея Герасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
До 1907

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