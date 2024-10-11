Сурин Иван Васильевич (Меньшой)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.
Дочь: Мамонтова (Сурина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сурина Анна Дмитриевна
В доме Московской купчихи Мушниковой.
Бракосочетание
03.07.1877 ст.
Церковь Казанской иконы Божией Матери в Сущеве. Жених: Рязанской губернии Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин, православного вероисповед... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Дикарева) Пелагея Герасимовна
Смерть
До 1907