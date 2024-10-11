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Сурин Иван Иванович

Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Сурин Иван Андреевич

Мать: Сурина Мария Александровна

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Анна Павловна

Упоминание
1898 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Введения во Храм, что на Большой Лубянке. Ведомость именная, учиненная, города Москвы, Сретенского сорока, Введенской, что на Большой Лубянке, церкви Священником Николаем Петровым Антушевым ... Показать все
Поручитель
13.02.1908 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Церковь Троицы Живоначальной Поручители: По жениху: Рязанской губернии, Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Иван Иванов Сурин, деревни Змиевки крестьянин Василий Иванович Ак... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1909 ст.

Сын: Сурин Василий Иванович

Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.

Сын: Сурин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1912 ст.

Сын: Сурин Николай Иванович

Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Сурина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1916
Москва, город федерального значения Москва
- ул. Краснохолмская, д. 7. Телефон: 338 - 36. Вся Москва. Адресная и справочная книга.. … на 1916 год: Стр 1253.
Смерть
Неизвестно

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