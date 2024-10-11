Сурин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Сурин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурина Анна Павловна
Упоминание
1898 ст.
Церковь Введения во Храм, что на Большой Лубянке. Ведомость именная, учиненная, города Москвы, Сретенского сорока, Введенской, что на Большой Лубянке, церкви Священником Николаем Петровым Антушевым ... Показать все
Поручитель
13.02.1908 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Церковь Троицы Живоначальной Поручители: По жениху: Рязанской губернии, Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Иван Иванов Сурин, деревни Змиевки крестьянин Василий Иванович Ак... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1909 ст.
Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.
Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Сурина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Сурина Анна Павловна
Место жительства
1916
- ул. Краснохолмская, д. 7. Телефон: 338 - 36. Вся Москва. Адресная и справочная книга.. … на 1916 год: Стр 1253.
Смерть
Неизвестно