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Сурин Василий Исаевич

Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

12.06.1877

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Сурин Исай

Мать: не указана

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нартова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сурин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Любичи, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сурин Иван 1-й Васильевич (Большой)

Мать ребёнка: Сурина Параскева Григорьевна

Любичи, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Сурин Иван Васильевич (Меньшой)

Мать ребёнка: Сурина Параскева Григорьевна

Любичи, Луховицы, Московская область
Восприемник
23.09.1860 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Господня. Государственный крестьянин Василий Исаевич Сурин и села Белоомута вдова государственного крестьянка Параскева Михайлова - восприемники младенца Пелагеи: Пелагея Иванов... Показать все
Восприемник
05.06.1864
Любичи, Луховицы, Московская область
Государственный крестьянин Василий Исаевич Сурин и государственного крестьянина Ивана Евдокимыча Ерохина жена Клавдия Александрова - восприемники младенца Петра: Петр Петрович Ларин (Р. 05.06.1864 г.... Показать все
Смерть
12.06.1877
Любичи, Луховицы, Московская область
Похороны
14.06.1877 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Храм Воскресения Христова. Погребён на церковном кладбище. Отпевали: Помощник настоятеля священник Тимофей Орфенов*, диакон на вакансии псаломщика состоящий, Николай Голицын и дьячком Петром Льговым... Показать все

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