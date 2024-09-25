Сурин Василий Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти12.06.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Сурин Исай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нартова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурина Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Сурин Иван 1-й Васильевич (Большой)
Мать ребёнка: Сурина Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Сурин Иван Васильевич (Меньшой)
Мать ребёнка: Сурина Параскева Григорьевна
Восприемник
23.09.1860 ст.
Церковь Воскресения Господня. Государственный крестьянин Василий Исаевич Сурин и села Белоомута вдова государственного крестьянка Параскева Михайлова - восприемники младенца Пелагеи: Пелагея Иванов... Показать все
Восприемник
05.06.1864
Государственный крестьянин Василий Исаевич Сурин и государственного крестьянина Ивана Евдокимыча Ерохина жена Клавдия Александрова - восприемники младенца Петра: Петр Петрович Ларин (Р. 05.06.1864 г.... Показать все
Смерть
12.06.1877
Похороны
14.06.1877 ст.
Храм Воскресения Христова. Погребён на церковном кладбище. Отпевали: Помощник настоятеля священник Тимофей Орфенов*, диакон на вакансии псаломщика состоящий, Николай Голицын и дьячком Петром Льговым... Показать все