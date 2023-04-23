Сулюмова Загира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулюмова Загира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Амина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1926

Дочь: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Салахутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич

Отец ребёнка: Шигабутдинов Ахматгари

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигабутдинов Ахматгари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягафарова Рауля Шингареевна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Салахутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Салахутдин

Смерть
Неизвестно
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