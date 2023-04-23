Сулюмова Загира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Амина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1926
Дочь: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна
Отец ребёнка: Хисамутдинов Салахутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич
Отец ребёнка: Шигабутдинов Ахматгари
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягафарова Рауля Шингареевна
Отец ребёнка: Хисамутдинов Салахутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно