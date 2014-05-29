Хисамутдинова Розия Салахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1926

Дата смерти

29.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1926

Отец: Хисамутдинов Салахутдин

Мать: Сулюмова Загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газизова Флюра

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрединов Неизвестно

Развод
Неизвестно

Муж: Батрединов Неизвестно

Работа или профессия
09.03.1942
-Чкаловская шелкоткацкая фабрика Номер1. Ткач -16.05.1942 Переведена из учеников в подавальщицы -20.09.1942 Переведена в присучалки
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Батрединова Флюра

Отец ребёнка: Батрединов Неизвестно

Работа или профессия
02.11.1950
Республиканская школа глухонемых Номер 1. Уборщица
Работа или профессия
01.03.1951
Переведена в учебно-производственные мастерские на должность мотальщицы в ткацкий цех. - 06.09.1951 Объединенная Луначарская Гор.больница Орджоникизовского района на должность помощника повара
Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Маматказин Рашид Шамильевич

Отец ребёнка: Маматказин Шамиль Ибрагимович

Рождение ребёнка
17.06.1955

Дочь: Маматказина Ильмира Шамиловна

Отец ребёнка: Маматказин Шамиль Ибрагимович

Работа или профессия
01.11.1967
Зачислена в хозрасчетную контору «Цветы Ташкента» на должность Рабочий
Работа или профессия
01.02.1968
Переведена на должность младшего продавца «Цветы Ташкента»
Ранение
01.03.1969
Управление похоронного обслуживания Ташгорисполкома. Младший продавец магазина номер 4. - 22.10.1969 Зачислена на дачу номер 1 Дирекции госдач «Рабочий пятого разряда» - 04.12.1969 Хозрасчетная конто... Показать все
Иммиграция
1994
Смерть
29.05.2014

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