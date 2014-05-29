Хисамутдинова Розия Салахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1926
Дата смерти29.05.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1926
Отец: Хисамутдинов Салахутдин
Мать: Сулюмова Загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газизова Флюра
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
09.03.1942
-Чкаловская шелкоткацкая фабрика Номер1. Ткач -16.05.1942 Переведена из учеников в подавальщицы -20.09.1942 Переведена в присучалки
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Батрединова Флюра
Отец ребёнка: Батрединов Неизвестно
Работа или профессия
02.11.1950
Республиканская школа глухонемых Номер 1. Уборщица
Работа или профессия
01.03.1951
Переведена в учебно-производственные мастерские на должность мотальщицы в ткацкий цех. - 06.09.1951 Объединенная Луначарская Гор.больница Орджоникизовского района на должность помощника повара
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Маматказин Рашид Шамильевич
Отец ребёнка: Маматказин Шамиль Ибрагимович
Рождение ребёнка
17.06.1955
Дочь: Маматказина Ильмира Шамиловна
Отец ребёнка: Маматказин Шамиль Ибрагимович
Работа или профессия
01.11.1967
Зачислена в хозрасчетную контору «Цветы Ташкента» на должность Рабочий
Работа или профессия
01.02.1968
Переведена на должность младшего продавца «Цветы Ташкента»
Ранение
01.03.1969
Управление похоронного обслуживания Ташгорисполкома. Младший продавец магазина номер 4. - 22.10.1969 Зачислена на дачу номер 1 Дирекции госдач «Рабочий пятого разряда» - 04.12.1969 Хозрасчетная конто... Показать все
Иммиграция
1994
Смерть
29.05.2014