Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шигабутдинов Ахматгари
Мать: Сулюмова Загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигабутдинов Дамир Хафисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигабутдинов Равиль Хафисович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигабутдинова Айша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шигабутдинова Асия Хафисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно