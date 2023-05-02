Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шигабутдинов Ахматгари

Мать: Сулюмова Загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигабутдинов Дамир Хафисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигабутдинов Равиль Хафисович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигабутдинова Айша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шигабутдинова Асия Хафисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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