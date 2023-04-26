Шигабутдинов Равиль Хафисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигабутдинов Равиль Хафисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1970

Сын: Шигабутдинов Олег Равильевич

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигабутдинов Далер Равильевич

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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