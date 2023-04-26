Шигабутдинов Равиль Хафисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шигабутдинов Хафис Ахматгариевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1970
Сын: Шигабутдинов Олег Равильевич
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигабутдинов Далер Равильевич
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно