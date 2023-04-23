Хисамутдинов Салахутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягафарова Рауля Шингареевна
Мать ребёнка: Сулюмова Загира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулюмова Загира
Рождение ребёнка
04.06.1926
Дочь: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна
Мать ребёнка: Сулюмова Загира
Смерть
Неизвестно