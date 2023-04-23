Хисамутдинов Салахутдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хисамутдинов Салахутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягафарова Рауля Шингареевна

Мать ребёнка: Сулюмова Загира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулюмова Загира

Рождение ребёнка
04.06.1926

Дочь: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

Мать ребёнка: Сулюмова Загира

Смерть
Неизвестно

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