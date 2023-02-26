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Матюхова Мария Емельянова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Емельян Леонов

Мать: Евдокия Климентова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1806

Муж: Матюхов Дмитрий Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812

Сын: Матюхов Нестор Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Соломония Дмитриева

Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов

Рождение ребёнка
13.03.1823

Дочь: Гликерия Дмитриева

Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1825

Сын: Терентий Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхов Дмитрий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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