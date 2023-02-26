Матюхова Мария Емельянова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Емельян Леонов
Мать: Евдокия Климентова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1806
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Соломония Дмитриева
Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов
Рождение ребёнка
13.03.1823
Дочь: Гликерия Дмитриева
Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1825
Сын: Терентий Дмитриев
Отец ребёнка: Матюхов Дмитрий Ефимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно