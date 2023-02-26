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Емельян Леонов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Юрий Емельянов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Георгий Емельянов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1805
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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