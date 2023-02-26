Емельян Леонов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1745
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Юрий Емельянов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Георгий Емельянов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1805
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.