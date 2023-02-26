Матюхов Нестор Дмитриев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Матюхов Дмитрий Ефимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1842
Жена: Федора (Фаддеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1844
Мать ребёнка: Федора (Фаддеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1856
ратник Поречского ополчения
Смерть
Неизвестно