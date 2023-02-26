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Матюхов Нестор Дмитриев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Матюхов Дмитрий Ефимов

Мать: Матюхова Мария Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1842

Жена: Федора (Фаддеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1844

Сын: Матюхов Василий Несторов

Мать ребёнка: Федора (Фаддеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1856
ратник Поречского ополчения
Смерть
Неизвестно
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