Матюхов Дмитрий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхов Дмитрий Ефимов

Матюхов Дмитрий Ефимов

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

02.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Матюхов Ефимий Романов

Мать: Матюхова ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1806

Жена: Матюхова Мария Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812

Сын: Матюхов Нестор Дмитриев

Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Соломония Дмитриева

Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
13.03.1823

Дочь: Гликерия Дмитриева

Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1825

Сын: Терентий Дмитриев

Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Матюхова Анна

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхова Мария Емельянова

Смерть
02.01.1852
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close