Матюхов Дмитрий Ефимов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти02.01.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Матюхов Ефимий Романов
Мать: Матюхова ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1806
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Соломония Дмитриева
Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
13.03.1823
Дочь: Гликерия Дмитриева
Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1825
Сын: Терентий Дмитриев
Мать ребёнка: Матюхова Мария Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Матюхова Анна
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюхова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1852
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.