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Суровцова Павла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

01.01.1823 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Образцева Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Суровцова Мария Адриановна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1804 ст.

Сын: Суровцов Алексей Адрианович

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1806 ст.

Дочь: Никулинская Евдокия Адриановна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Суровцова Александра Адриановна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1811 ст.

Дочь: Остроумова Мастридия Адриановна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.08.1815 ст.

Дочь: Суровцова Минодора Адриановна

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Суровцов Платон Адрианович

Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Адриан Федорович

Смерть
01.01.1823 ст.
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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