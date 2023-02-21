Суровцова Павла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти01.01.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Образцева Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Суровцова Мария Адриановна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1804 ст.
Сын: Суровцов Алексей Адрианович
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1806 ст.
Дочь: Никулинская Евдокия Адриановна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Суровцова Александра Адриановна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1811 ст.
Дочь: Остроумова Мастридия Адриановна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
31.08.1815 ст.
Дочь: Суровцова Минодора Адриановна
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Суровцов Платон Адрианович
Отец ребёнка: Суровцов Адриан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1823 ст.