Остроумова (Суровцова) Мастридия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Суровцова) Мастридия Адриановна

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1811 ст.

Отец: Суровцов Адриан Федорович

Мать: Суровцова Павла Андреевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Остроумов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Остроумов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Остроумова Миропия Алексеевна

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Остроумов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Остроумов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Остроумов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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