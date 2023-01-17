Остроумова (Суровцова) Мастридия Адриановна
Место рождения
Дата рождения20.11.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Остроумов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Остроумов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Остроумова Миропия Алексеевна
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Остроумов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Остроумов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остроумов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Остроумов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно