Образцова (Суровцова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова (Суровцова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Суровцов Адриан Федорович

Мать: Суровцова Павла Андреевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1819

Муж: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1820 ст.

Дочь: Образцова Аполлинария Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Образцова Пульхерия Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Образцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Образцова Александра Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Образцов Иван Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Образцов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Образцова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Образцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1839 ст.

Сын: Образцов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Образцов Петр Павлович

Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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