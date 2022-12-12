Образцова (Суровцова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
16.12.1820 ст.
Дочь: Образцова Аполлинария Павловна
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Образцова Пульхерия Павловна
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Образцов Александр Павлович
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Образцова Александра Павловна
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Образцов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Образцова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Образцов Николай Павлович
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1839 ст.
Сын: Образцов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Образцов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно