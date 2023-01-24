Шаган (Бойко) Вера Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Место рождения

Незавертайловка

Дата рождения

14.07.1940

Дата смерти

24.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940

Отец: Бойко Макар Федосеевич

Мать: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Бракосочетание
17.11.1957

Муж: Шаган Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаган Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Шаган Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шаган Василий Тимофеевич

Смерть
24.01.2023
Похороны
Неизвестно

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