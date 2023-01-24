Шаган (Бойко) Вера Макаровна
Место рожденияНезавертайловка
Дата рождения14.07.1940
Дата смерти24.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940
Бракосочетание
17.11.1957
Рождение ребёнка
11.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаган Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.05.1967
Сын: Шаган Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шаган Василий Тимофеевич
Смерть
24.01.2023
Похороны
Неизвестно