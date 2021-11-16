Шаган Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаган Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1967

Дата смерти

16.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1967

Отец: Шаган Василий Тимофеевич

Мать: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2021
Причина смерти: Болезнь

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