Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти03.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Пьяник Максим
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Бойко) Нина
Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Шаган (Бойко) Вера Макаровна
Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич
Рождение ребёнка
18.10.1942
Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич
Смерть
03.10.2005