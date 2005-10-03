Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

03.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пьяник Максим

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Бойко) Нина

Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Макар Федосеевич

Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич

Рождение ребёнка
18.10.1942

Сын: Бойко Василий Макарович

Отец ребёнка: Бойко Макар Федосеевич

Смерть
03.10.2005

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