Бойко Макар Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Бойко Федосей
Мать: Оляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Бойко) Нина
Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Шаган (Бойко) Вера Макаровна
Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна
Рождение ребёнка
18.10.1942
Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна
Смерть
Неизвестно