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Бойко Макар Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бойко Федосей

Мать: Оляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Бойко) Нина

Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Рождение ребёнка
18.10.1942

Сын: Бойко Василий Макарович

Мать ребёнка: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна

Смерть
Неизвестно

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