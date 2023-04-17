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Шаган Василий Тимофеевич

Место рождения

Незавертайловка

Дата рождения

07.04.1939

Дата смерти

17.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Шаган Тимофей Семенович

Мать: Шаган Марфа Васильевна

Бракосочетание
17.11.1957

Жена: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Рождение ребёнка
11.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Шаган Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шаган (Бойко) Вера Макаровна

Смерть
17.04.2023
Похороны
Неизвестно

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