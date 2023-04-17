Шаган Василий Тимофеевич
Место рожденияНезавертайловка
Дата рождения07.04.1939
Дата смерти17.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939
Отец: Шаган Тимофей Семенович
Мать: Шаган Марфа Васильевна
Бракосочетание
17.11.1957
Рождение ребёнка
11.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаган (Бойко) Вера Макаровна
Рождение ребёнка
07.05.1967
Сын: Шаган Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шаган (Бойко) Вера Макаровна
Смерть
17.04.2023
Похороны
Неизвестно