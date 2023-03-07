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Дубовик Исаак Петрович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1878

Сын: Дубовик Иван Исаакович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
01.10.1880

Сын: Дубовик Ананий Исаакович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
13.01.1883

Сын: Дубовик Павел Исаакович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Григорий Исаакович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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