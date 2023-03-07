Дубовик Исаак Петрович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1878
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
01.10.1880
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
13.01.1883
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Григорий Исаакович
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Потаповна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно