Дубовик Григорий Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Григорий Исаакович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Исаак Петрович

Мать: Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовик Жена Неизвестно

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
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