Дубовик Григорий Исаакович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Дубовик Исаак Петрович
Мать: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовик Жена Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик Жена Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести