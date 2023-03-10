Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Исаакович

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Григорий Исаакович

Смерть
Неизвестно
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