(Дубовик) Прасковья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1878
Отец ребёнка: Дубовик Исаак Петрович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
01.10.1880
Отец ребёнка: Дубовик Исаак Петрович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
13.01.1883
Отец ребёнка: Дубовик Исаак Петрович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Григорий Исаакович
Отец ребёнка: Дубовик Исаак Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно