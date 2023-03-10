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Дубовик Ананий Исаакович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1880

Отец: Дубовик Исаак Петрович

Мать: (Дубовик) Прасковья Потаповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
01.10.1880
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно

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