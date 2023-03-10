Дубовик Павел Исаакович
Место рождения
Дата рождения13.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
14.01.1883
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Смерть
Неизвестно