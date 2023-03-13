Боковъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Боковъ Аника Максимовъ

Мать: Бокова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1718

Сын: Боковъ Матвей

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Боковъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Боковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1748
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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