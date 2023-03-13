Боковъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Боковъ Аника Максимовъ
Мать: Бокова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1718
Сын: Боковъ Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Боковъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Боковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1748