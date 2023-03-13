Бокова Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Боковъ Матвей
Отец ребёнка: Боковъ Аника Максимовъ
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Боковъ Аника Максимовъ
Рождение ребёнка
1707
Сын: Боковъ Дмитрей
Отец ребёнка: Боковъ Аника Максимовъ
Рождение ребёнка
1709
Сын: Боковъ Петръ
Отец ребёнка: Боковъ Аника Максимовъ
Бракосочетание
Неизвестно