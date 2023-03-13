Боковъ Аника Максимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковъ Аника Максимовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1672 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Боковъ Матвей

Мать ребёнка: Бокова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бокова Ирина Степанова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Боковъ Дмитрей

Мать ребёнка: Бокова Ирина Степанова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Боковъ Петръ

Мать ребёнка: Бокова Ирина Степанова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Ирина Степанова

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