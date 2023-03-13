Боковъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Боковъ Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Боковъ Петръ
Мать ребёнка: Бокова Мавра Трофимова
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Боковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бокова Мавра Трофимова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Мавра Трофимова