Боковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Боковъ Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Боковъ Петръ

Мать ребёнка: Бокова Мавра Трофимова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Боковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бокова Мавра Трофимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Мавра Трофимова

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