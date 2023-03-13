Боковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Боковъ Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Боковъ Алексей

Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Боковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Прасковья Васильева

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