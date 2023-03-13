Боковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Боковъ Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Боковъ Алексей
Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Боковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бокова Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно