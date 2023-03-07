Заостровский Таврион Павлович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Работа или профессия
1826
Определен во дьячка к Спасопреображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заостровский Арсений Таврионович
Мать ребёнка: Заостровская Марфа Лазаревна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Заостровский Иван Таврионович
Мать ребёнка: Заостровская Марфа Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно