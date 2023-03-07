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Заостровский Таврион Павлович

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Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Заостровский Павел Федорович

Мать: Заостровская Ирина Тихоновна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1826
Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен во дьячка к Спасопреображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Заостровский Арсений Таврионович

Мать ребёнка: Заостровская Марфа Лазаревна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заостровский Иван Таврионович

Мать ребёнка: Заостровская Марфа Лазаревна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заостровская Марфа Лазаревна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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