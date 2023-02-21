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Заостровский Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Заостровский Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1806

Жена: Заостровская Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Заостровская Мария Павловна

Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Заостровский Таврион Павлович

Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Заостровский Александр Павлович

Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Заостровская Мавра Павловна

Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Заостровский Иван Павлович

Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна

Работа или профессия
1816
Священник Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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