Заостровский Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Заостровский Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Заостровская Мария Павловна
Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Заостровский Таврион Павлович
Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Заостровский Александр Павлович
Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Заостровская Мавра Павловна
Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Заостровский Иван Павлович
Мать ребёнка: Заостровская Ирина Тихоновна
Работа или профессия
1816
Священник Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно