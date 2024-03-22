Заостровская Ирина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Заостровская Мария Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Заостровский Таврион Павлович
Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Заостровский Александр Павлович
Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Заостровская Мавра Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Заостровский Иван Павлович
Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович
Смерть
Неизвестно