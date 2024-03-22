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Заостровская Ирина Тихоновна

Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1806

Муж: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Заостровская Мария Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Заостровский Таврион Павлович

Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Заостровский Александр Павлович

Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Заостровская Мавра Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Заостровский Иван Павлович

Отец ребёнка: Заостровский Павел Федорович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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